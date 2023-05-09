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НовостиОбщество9 мая 2023 11:06

Уникальную модель танка «Т-60» оставят в Кирове и разместят на территории сквера Вятского ГАТУ

При необходимости машину будут использовать на мероприятиях патриотической направленности
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Во вторник, 9 мая, все желающие могут увидеть танк в сквере Борцам революции. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 9 мая, все желающие могут увидеть танк в сквере Борцам революции. Фото: kirovreg.ru

Уникальную модель танка «Т-60» оставят в Кирове. Как сообщили в региональном правительстве, машину разместят на территории сквера Вятского агротехнологического университета. Также модель танка будут использовать на мероприятиях патриотической направленности.

Отметим, что машину доставили в Киров к Дню Победы. Модель изготовили в масштабе 1:1 в Краснодарском крае. Во вторник, 9 мая, все желающие могут увидеть танк в сквере Борцам революции.

Напомним, что легкий танк разработали в августе 1941 года. Машину выпускали в Кирове в первые годы войны.