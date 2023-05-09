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НовостиОбщество9 мая 2023 10:41

В Кирове 20 мая пройдет праздник «Вятская свистопляска»

Музей истории Хлынова возрождает самобытные народные гулянья
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Мероприятие состоится в парке «Аполло» с 14.00 до 21.00.

Мероприятие состоится в парке «Аполло» с 14.00 до 21.00.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 20 мая, в Кирове пройдет праздник «Вятская свистопляска». Музей истории Хлынова возрождает самобытные народные гулянья в преддверии 650-летия города.

Организаторы уточняют, что мероприятие состоится в парке «Аполло» с 14.00 до 21.00. Кировчане смогут поучаствовать в мастер-классах по лепке и росписи дымковской игрушки, увидеть театральные постановки, узнать историю праздника.

Кроме того, для гостей события организуют ярмарку вятских сувениров. Также горожанам предложат познакомиться с особенностями вятской кухни.

Напомним, что 13 мая на улице Спасской планируют открыть туристический сезон. В связи с этим участок от Володарского до Ленина будет пешеходным по выходным дням.