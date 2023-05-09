На Театральной площади в Кирове прошел парад в честь Дня Победы

На Театральной площади состоялось прохождение войск Кировского гарнизона. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 9 мая, в Кирове прошел парад в честь Дня Победы. Как сообщили в региональном правительстве, на Театральной площади состоялось прохождение войск Кировского гарнизона.

Кроме того, было развернуто полотно Знамени Победы. Уточняется, что это копия флага, который в мае 1945 года водрузили над Рейхстагом.

Во время парада развернули полотно Знамени Победы. Фото: kirovreg.ru

Позднее состоялось возложение цветов к Вечному огню на набережной Грина. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых структур, представители органов власти, общественные организации, работники предприятий, педагоги и учащиеся. Затем в 19.00 кировчане присоединятся ко всероссийской минуте молчания.

К Вечному огню на набережной Грина возложили цветы. Фото: kirovreg.ru

Напомним, МИД России признал, что Григорий Булатов первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Рядовой-разведчик Красной армии был нашим земляком, призывался на фронт Слободским районным военкоматом.