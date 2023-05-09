Стало известно, когда в Кировской области наступит потепление

После 15 мая в дневное время температура воздуха может достигать +20 градусов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Кировской области после 15 мая ожидается значительное потепление. Как сообщили метеорологи-любители, в дневное время суток температура воздуха может достигать +20 градусов.

С 11 по 15 мая в регионе будет холоднее климатической нормы на 1-2 градуса. Кроме того, есть вероятность новых арктических вторжений, из-за чего могут наступить очередные заморозки. При этом значительные осадки маловероятны.

Напомним, что на Кировскую область обрушились майские снегопады. Об осадках в виде снега сообщили жители Подосиновского, Юрьянского, Опаринского и других районов.