«Более 600 тысяч жителей области воевали на фронтах»: Александр Соколов поздравил кировчан с Днем Победы

В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали более 600 тысяч жителей Кировской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 мая, глава региона Александр Соколов поздравил жителей региона с Днем Победы. Губернатор отметил, что в годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали более 600 тысяч жителей Кировской области.

Кроме того, на территорию региона эвакуировали предприятия из самых разных точек страны. Кировчане круглосуточно «давали фронту оружие Победы, снаряжение, авиационную технику, экипировку для воинов».

- Уважаемые ветераны, труженики тыла, мы склоняем головы перед вашим подвигом, упорством и стойкостью, - обратился к жителям Кировской области Александр Соколов.

Напомним, что в Кирове в честь Дня Победы организуют более 100 мероприятий. В том числе, горожане смогут увидеть уникальную модель танка «Т-60».