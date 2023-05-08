10% работающих женщин в Кирове сообщили о негативной реакции руководителя на предстоящий декрет

Каждая вторая жительница Кирова рассказала руководителю о беременности в первом триместре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове 10% работающих женщин заявили о негативной реакции руководства на предстоящий декрет. Как сообщили аналитики сервиса SuperJob, каждая вторая жительница города рассказала о беременности в первом триместре - 53% из опрошенных, во втором - еще 18%, на 7-м месяце - только 5%.

Чаще всего работодатели воспринимали новость положительно - 39% опрошенных. Нейтрально отреагировали 22% руководителей, 10% - высказались негативно.

Коллеги по работе на предстоящий декрет реагируют более позитивно. Так, 64% женщин сообщили о положительной реакции, 22% - о нейтральной, 5% - почувствовали негатив.

Напомним, что самой высокой по Кировской области оказалась средняя зарплата в Мурашинском округе.