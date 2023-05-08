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НовостиОбщество8 мая 2023 14:10

В Кирове спустя два года включили горячую воду в доме, где проживает 91-летний ветеран

Бойлер вышел из строя, а управляющая компания проигнорировала обращения жильцов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
8 мая в доме установили новый бойлер. Фото: kirovreg.ru

8 мая в доме установили новый бойлер. Фото: kirovreg.ru

В Кирове в доме №12 на улице Уральской спустя два года включили горячую воду. В здании установили новый бойлер.

Информация о том, что жильцы дома, в том числе и ветеран войны 91-летняя Евгения Алексеевна, долгое время обходятся без горячей воды, появилась 5 мая. Как выяснилось, в помещении вышел из строя бойлер. Управляющая компания решать проблему не стала.

В региональном правительстве сообщили, что 8 мая в доме установили новый бойлер. Теперь с Фондом капремонта решается вопрос о том, чтобы привести здание в порядок. Кроме того, в скором времени Госжилинспекция Кировской области проверит работу управляющей компании.