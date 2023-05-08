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НовостиОбщество8 мая 2023 13:17

В День Победы кировчанам покажут уникальную модель танка «Т-60»

Легкий танк выпускали на нескольких машиностроительных заводах, в том числе и на кировском
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Легкий танк разработали в августе 1941 года.

Легкий танк разработали в августе 1941 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 мая, жители Кирова смогут увидеть уникальную модель танка «Т-60». Выставку запланировали в честь Дня Победы. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Александр Соколов.

Сообщается, что легкий танк разработали в августе 1941 года. К сентябрю машину выпускали на нескольких заводах, в том числе и на кировском. В рамках проекта «История кировского Т-60» на Кубани был выполнен макет танка.

Напомним, что в День Победы в Кирове временно изменят работу некоторых маршрутов общественного транспорта. Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием.