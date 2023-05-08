Кировчане могут обратиться за полисом медицинского страхования в МФЦ

Жителей предупредили, что бумажные полисы продолжают действовать и не требуют замены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Кировской области могут оформить полис обязательного медицинского страхования через МФЦ. Как пояснили в центре, документ формируется в электронном виде. Заявителям выдается выписка из единого реестра застрахованных лиц, которая содержит штрихкод.

Кировчане могут застраховать себя в трех организациях: «МАКС-М», «СОГАЗ-Мед» и «СК «Ингосстрах-М». Чтобы оформить полис, потребуется предъявить следующие документы: паспорт, СНИЛС, нотариальную доверенность (для лиц, представляющих интересы заявителей).

На прием в «Мои документы» можно предварительно записаться по телефонам: 8(800)707-43-43, 27-27-50 и на сайте. В офисах кировчанам предложат как первично оформить электронный полис, так и сменить страховую организацию.

Напомним, что кировским многодетным семьям увеличили выплаты за ордена и медали. Суммы выросли до 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.