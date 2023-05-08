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НовостиОбщество8 мая 2023 10:35

Подрядчиков из Татарстана и Удмуртии планируют привлечь к содержанию улиц Кирова

Кировчане жалуются на недостатки при благоустройстве города
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Такие меры планируют принять из-за недостатков при содержании улиц

Такие меры планируют принять из-за недостатков при содержании улиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К благоустройству улиц Кирова могут привлечь подрядчиков из других регионов. Об этом сообщил глава администрации Вячеслав Симаков в телеграм-канале.

Речь идет о компаниях из Татарстана и Удмуртии. Такие меры планируют принять из-за недостатков при содержании улиц. В том числе, поступают жалобы от местных жителей.

- Даже незначительные изменения погоды оказывают влияние на качество работы подрядчиков не в лучшую сторону, - отметил Вячеслав Симаков. - Будем изучать вопрос и, возможно, принимать решение о привлечении дополнительно подрядчиков из других регионов.

Глава администрации добавил, что от компаний уже поступают предложения по работе в нашем городе. Напомним, что на улице Спасской монтируют освещение перед открытием пешеходной части.