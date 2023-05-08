На улице Спасской в Кирове устанавливают дополнительное освещение

Пешеходным участок от улицы Володарского до улицы Ленина станет 13 и 14 мая. Фото: vk.com/aleksey_osig

В Кирове на улице Спасской устанавливают дополнительное освещение. Как сообщил председатель Совета туристического кластера Алексей Чепцов, работы проходят в рамках подготовки к открытию пешеходной части.

Кроме того, на участке появится световая иллюминация и новые малые архитектурные формы. Пешеходным участок от улицы Володарского до улицы Ленина станет в выходные, 13 и 14 мая. Для жителей города запланирована праздничная программа.

Напомним, что на время проведения мероприятий схема движения по близлежащим улицам изменится. Водителей просят заранее ознакомиться со схемой движения.