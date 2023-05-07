На «ГалоПолимере» в Кирово-Чепецке произошла очередная авария

В аварии обошлось без пострадавших. ФОТО: администрация Кирово-Чепецка

Не успели жители Кирово-Чепецка оправиться от выброса хлора, который произошел на прошлой неделе, как их ждало новое ЧП: на местном предприятии разлилась серная кислота. Информацией об аварии поделились в местной администрации.

- 7 мая в 10.28 при производстве работ по остановке компрессора на «ГалоПолимере» пролилось 10 литров серной кислоты, содержащей незначительное количество растворённого хлора, - говорится в сообщении.

По данным местных властей, разлив удалось локализовать и устранить в течение 15 минут. В районах АЗС «Лукойл», Олимп-Арены и площади у ДК «Дружба» уже взяли пробы воздуха. Эксперты не выявили предельно допустимой концентрации веществ, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. В самой аварии также никто не пострадал.

Напомним, что 27 апреля в том же Кирово-Чепецке произошел выброс хлора. Пострадавших не было, но по городу распространился едкий неприятный запах.