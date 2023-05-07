С начала года на дорогах Кировской области поймали больше тысячи пьяных водителей

За повторную пьяную езду предусмотрена уголовная ответственность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП по вине пьяных водителей происходят довольно часто. И в таких авариях фиксируются самые тяжелые последствия.

Как рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области, за четыре месяца 2023 года в ДТП, причиной которых стали нетрезвые водители, погибли четыре человека и получили травмы еще 53.

С начала года инспекторы задержали на дорогах области 1174 пьяных водителя. 153 из них сели за руль «под градусом» не в первый раз.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до двух лет. За повторную «пьяную» езду предусмотрена уже уголовная ответственность.