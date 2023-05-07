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НовостиОбщество7 мая 2023 11:47

Жители двух районов Кировской области остались без электричества из-за метели

Специалисты обещают устранить все неполадки к концу дня
Анастасия Николаенко
В Лузском и Подосиновском районах произошли отключения электроэнергии.

В Лузском и Подосиновском районах произошли отключения электроэнергии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за снегопадов жители двух районов Кировской области остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.

- Есть факты отключений в Лузском и Подосиновском районах - специалисты обещают устранить их до конца дня, - сообщил глава региона в соцсетях.

Александр Соколов дал всем главам городов и районов проверить местные объекты электроэнергии.

Напомним, что областная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила безопасности.