Жители двух районов Кировской области остались без электричества из-за метели

В Лузском и Подосиновском районах произошли отключения электроэнергии.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Из-за снегопадов жители двух районов Кировской области остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.
- Есть факты отключений в Лузском и Подосиновском районах - специалисты обещают устранить их до конца дня, - сообщил глава региона в соцсетях.
Александр Соколов дал всем главам городов и районов проверить местные объекты электроэнергии.
Напомним, что областная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила безопасности.