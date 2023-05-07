Кировских автомобилистов предупредили об опасности из-за непогоды

За дорогой внимательно нужно следить и водителям, и пешеходам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 7 мая, Кировская область оказалась во власти стихии: почти во всех районах и непосредственно в региональном центре выпал снег и резко похолодало. Все это может привести к ухудшению ситуации на дорогах региона.

В связи с непогодой УГИБДД УМВД России по Кировской области просит всех участников дорожного движения быть предельно осторожными и аккуратными. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать опасных маневров и тщательно следить за дорогой в условиях ограниченной видимости.

О правилах безопасности нельзя забывать и пешеходам. Им рекомендуют убедиться, что водители их видят, прежде чем переходить дорогу, на улице использовать светоотражающие элементы.

Если и водители, и пешеходы будут вести себя осторожно, то всем удастся избежать опасных ситуаций.