Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 15:46

В Кировской области несколько ЦРБ получили новые медицинские машины

До конца года в регионе планируется закупить еще 40 автомобилей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всего за пять лет больницы региона получат более 400 автомобилей. Фото: правительство Кировской области

Всего за пять лет больницы региона получат более 400 автомобилей. Фото: правительство Кировской области

В районы Кировской области направили еще пять медицинских машин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Новый транспорт направили в Котельничскую, Лузскую, Слободскую и Шабалинскую центральные районные больницы. Они необходимы для выездной работы врачей и медицинских работников с пациентами. «УАЗики» будут использоваться также для доставки лекарств и вакцин, транспортировки биоматериалов в лабораторию.

Как отметили в правительстве, до конца года в регионе закупят еще 40 машин. Всего за пять лет больницы получат 405 новых автомобилей. 220 из них уже поставлены в медучреждения Кировской области.