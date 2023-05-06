В Кировской области несколько ЦРБ получили новые медицинские машины

Всего за пять лет больницы региона получат более 400 автомобилей. Фото: правительство Кировской области

В районы Кировской области направили еще пять медицинских машин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Новый транспорт направили в Котельничскую, Лузскую, Слободскую и Шабалинскую центральные районные больницы. Они необходимы для выездной работы врачей и медицинских работников с пациентами. «УАЗики» будут использоваться также для доставки лекарств и вакцин, транспортировки биоматериалов в лабораторию.

Как отметили в правительстве, до конца года в регионе закупят еще 40 машин. Всего за пять лет больницы получат 405 новых автомобилей. 220 из них уже поставлены в медучреждения Кировской области.