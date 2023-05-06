Повышение тарифа на электроэнергию на 6,3%: как это коснется жителей Кировской области

Жителей Кировской области повышение тарифов никак не коснется. Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 мая в России тариф на передачу электроэнергии с использованием объектов единой национальной электрической сети вырос на 6,3%. Наценка будет действовать до 31 декабря 2023 года. Региональная служба по тарифам Кировской области объяснила, что это значит для рядовых потребителей.

Для кировчан индексировать тарифы на газ, электричество, воду и тепло в текущем году не будут, поскольку в 2022 году этот процесс перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В связи с этим очередное повышение будет возможна только в 2024 году.

- Увеличение тарифа на услуги по передаче для прочих потребителей Кировской области (единых котловых тарифов) также не произойдет, так как расходы на оплату услуг по передаче электроэнергии по единой национальной сети учтены в уже установленных тарифах. Их индексация в соответствии с действующим законодательством возможна только с 1 июля 2024 года, - добавили в пресс-службе РСТ Кировской области.