В доме 91-летней кировчанки, два года живущей без горячей воды, установят новый бойлер

В доме №12 по улице Уральской снова появится горячая вода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В доме №12 по улице Уральской, где два года живет без горячей воды пережившая войну пенсионерка, установят новый бойлер. Новостью поделился глава городской администрации Вячеслав Симаков. 6 мая он встретился с женщиной по поручению губернатора.

- В доме вышел из строя бойлер, который никто не заменил. Созвонились с фондом капитального ремонта, с которым достигнута договоренность спроектировать и установить новый бойлер. На это, к сожалению, потребуется время, но работа в этом направлении уже начата, - сообщил сити-менеджер в своем телеграм-канале. Он также добавил, что в ГЖИ будет отправлено письмо с просьбой проверить УК, обслуживающую дом.

Кировчанам напоминают: в случае появления проблем при взаимодействии с «управляйками» необходимо проинформировать Госжилинспекцию или администрацию города.