В Кирове женщина украла кроссовки за 35 тысяч рублей и заработала «уголовку»

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на женщину завели уголовное дело из-за кражи кроссовок. Подробности рассказали в областном УМВД.

В полицию обратился 25-летний житель одной из высоток в Октябрьском районе. По его словам, он оставил на ночь перед квартирой свои кроссовки, а наутро обувь исчезла. Причиненный ущерб он оценил в 35 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В результате полицейским удалось установить личность похитителя кроссовок. Им оказалась безработная 35-летняя женщина. По ее словам, в тот день она набрала на домофоне номер случайной квартиры и попросила ее впустить. Уже уходя вниз по лестнице, она приметила кроссовки и прихватила их с собой. Обувь у нее в итоге изъяли, а самой женщине грозит наказание - от штрафа до срока.