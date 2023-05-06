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НовостиПроисшествия6 мая 2023 13:13

В Кирове женщина украла кроссовки за 35 тысяч рублей и заработала «уголовку»

Теперь она может получить за кражу срок до двух лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на женщину завели уголовное дело из-за кражи кроссовок. Подробности рассказали в областном УМВД.

В полицию обратился 25-летний житель одной из высоток в Октябрьском районе. По его словам, он оставил на ночь перед квартирой свои кроссовки, а наутро обувь исчезла. Причиненный ущерб он оценил в 35 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В результате полицейским удалось установить личность похитителя кроссовок. Им оказалась безработная 35-летняя женщина. По ее словам, в тот день она набрала на домофоне номер случайной квартиры и попросила ее впустить. Уже уходя вниз по лестнице, она приметила кроссовки и прихватила их с собой. Обувь у нее в итоге изъяли, а самой женщине грозит наказание - от штрафа до срока.