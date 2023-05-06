В Кирове ищут женщину, пропавшую без вести несколько дней назад

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове несколько дней разыскивают пропавшую без вести женщину. В последний раз Наталью Гершу видели 2 мая. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Наталье 34 года, рост 157 см, нормального телосложения, у нее черные волосы. На момент исчезновения женщина была одета в черный жакет, футболку такого же цвета, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. С собой у кировчанки была серебристая сумка в стразах.

Если вам что-либо известно о местонахождении Натальи, сообщите об этом по номеру 8-800-700-54-52 или 112.