91-летняя кировчанка, пережившая Великую Отечественную войну, два года живет без горячей воды

Зимой пенсионерка грела воду на батареях, сейчас - на газовой плите. Фото: ОНФ Кировской области

В доме №12 по улице Уральской уже пару лет нет горячей воды. По словам жильцов дома, раньше она шла к ним от детского сада. Потом случилась авария, и УК установила в доме бойлер. Проработав несколько лет, оборудование сломалось, и его заменили. Однако в феврале 2021 года сломался и новый теплообменник, и его забрали. С тех пор люди живут без горячей воды.

Как рассказали активисты ОНФ, среди обитателей дома - 91-летняя кировчанка, пережившая Великую Отечественную войну. Зимой она грела воду на батареях в пластиковой бутылке, чтобы было удобнее мыть руки и посуду. Сейчас отопления нет, и бабушка тратит на эти цели газ. Доносить пятилитровые кастрюли до ванной она уже не в силах, поэтому ей помогают родственники.

Стоит отметить, что в период с 2018 по 2020 годы в доме должны были провести капремонт системы водоснабжения. Но с подрядчиком почему-то расторгли договор, а сроки перенесли. Управляющие компании, ведущие дом, меняются ежегодно, и до нынешней жильцы не могут даже дозвониться. Добавим, что по ее вине зимой также не было отопления в еще нескольких домах Кирова.

Активисты направили обращение в прокуратуру, чтобы добиться каких-то действий от УК.