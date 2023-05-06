Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 8:33

В Кирове обустройство кольцевой развязки на Проезжей близится к завершению

До 15 июня объект планируют подготовить к приемке
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф

Работы ведутся преимущественно в ночное время. Фото: киров.рф

В Кирове начался завершающий этап обустройства кольцевой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. Об этом рассказали в горадминистрации.

Подрядчик закончил установку бордюрного камня и по ночам выполняет укладку верхнего слоя асфальтобетона. Специалисты работают в темное время суток, чтобы не вызывать заторов на дороге. Днем же обустраиваются пешеходные зоны - сейчас идет подготовка основания для укладки асфальта. После этого рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку.

На данный момент на развязке провели расширение проезжей части, установили освещение. Продолжается оборудование посадочных площадок для пассажиров общественного транспорта и создание условий для пешеходов. До 15 июня объект планируют подготовить к приемке.