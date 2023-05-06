В Кировской области увеличили выплаты погорельцам

Доплату получат кировчане, чье имущество или квартира пострадали от огня в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области увеличили размер выплат для погорельцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Соколов. Согласно документу, доплату получат все жители области, чье имущество пострадало в пожаре в 2023 году. Увеличится она следующим образом:

- с 5 до 15 тысяч рублей - собственнику либо нанимателю помещения, если имущество повреждено огнем либо залито водой при тушении;

- с 5 до 15 тысяч - всем проживающим в помещении на момент пожара, если оно частично повреждено огнем;

- с 30 до 40 тысяч - если помещение уничтожено огнем, выплату получат все, кто в нем проживали, а собственник - независимо от проживания на момент пожара.

Отметим, что соцорганы автоматически произведут доплату, обращаться для перерасчета лично не нужно. Добавим также, что на эти цели в областном бюджете заложили около 26 миллионов рублей.