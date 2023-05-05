В Кирове закончились поиски пропавшей без вести 15-летней девочки

Девочку искали волонтеры и полиция.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировской области завершились поиски 15-летней девочки. Об этом сообщили волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».
Напомним, об исчезновении юной кировчанки стало известно 5 мая. Накануне она пропала, и выяснить ее местонахождение не удавалось. Девочку совместно разыскивали волонтеры и полиция.
Вечером 5 мая стало известно, что поиски завершены. Около 18 часов добровольцы отряда дали сообщение:
- Найдена. Жива.
О том, где находилась девочка и почему она исчезла, волонтеры не сообщают.