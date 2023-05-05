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НовостиОбщество5 мая 2023 15:55

В Кирове закончились поиски пропавшей без вести 15-летней девочки

О завершении мероприятий сообщили волонтеры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Девочку искали волонтеры и полиция.

Девочку искали волонтеры и полиция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области завершились поиски 15-летней девочки. Об этом сообщили волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Напомним, об исчезновении юной кировчанки стало известно 5 мая. Накануне она пропала, и выяснить ее местонахождение не удавалось. Девочку совместно разыскивали волонтеры и полиция.

Вечером 5 мая стало известно, что поиски завершены. Около 18 часов добровольцы отряда дали сообщение:

- Найдена. Жива.

О том, где находилась девочка и почему она исчезла, волонтеры не сообщают.