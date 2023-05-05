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НовостиОбщество5 мая 2023 14:39

Самой высокой по Кировской области оказалась средняя зарплата в Мурашинском округе

Об этом в ходе рабочей поездки рассказал губернатор Соколов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
По словам руководства региона, сознательный бизнес платит высокие «белые» зарплаты

По словам руководства региона, сознательный бизнес платит высокие «белые» зарплаты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурашинский фанерный комбинат работает в несколько смен. Из-за санкций сбыт перенаправили на российский рынок и в Азию. Спад производства пройден, сейчас набирают новых сотрудников. Об этом руководство предприятия рассказало на встрече с губернатором Александром Соколовым.

- Удивила информация, что по итогам года в Мурашинском округе самая высокая средняя зарплата в области, - сказал глава региона. - Это говорит о том, что здесь трудящийся народ, честный, сознательный бизнес, который платит высокие «белые» зарплаты. В этом отношении округ является примером для всех, и отношения между предпринимателями и наемными рабочими здесь правильные.

К слову, пеллеты, которые до санкций шли Европу, теперь могут отправлять в регионы России. У завода есть социальный проект - котельную ДЮСШ Мурашей перевели как раз на пеллеты. Это выгоднее, чем топить электрокотлами.