Самой высокой по Кировской области оказалась средняя зарплата в Мурашинском округе

По словам руководства региона, сознательный бизнес платит высокие «белые» зарплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурашинский фанерный комбинат работает в несколько смен. Из-за санкций сбыт перенаправили на российский рынок и в Азию. Спад производства пройден, сейчас набирают новых сотрудников. Об этом руководство предприятия рассказало на встрече с губернатором Александром Соколовым.

- Удивила информация, что по итогам года в Мурашинском округе самая высокая средняя зарплата в области, - сказал глава региона. - Это говорит о том, что здесь трудящийся народ, честный, сознательный бизнес, который платит высокие «белые» зарплаты. В этом отношении округ является примером для всех, и отношения между предпринимателями и наемными рабочими здесь правильные.

К слову, пеллеты, которые до санкций шли Европу, теперь могут отправлять в регионы России. У завода есть социальный проект - котельную ДЮСШ Мурашей перевели как раз на пеллеты. Это выгоднее, чем топить электрокотлами.