Еще один участок улицы Спасской в Кирове станет пешеходным 13 мая

Указанный вариант ограничения движения - не окончательный. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

Участок улицы Спасской (от Володарского до Ленина) станет пешеходным в следующие выходные дни, 13-14 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации Кирова Симаков.

- Сложно было организовать дорожное движение, чтобы никого не обидеть и обязательно соответствовать ПДД, - написал Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале. - В связи с этим улица Володарского от Спасской до Московской становится односторонней, а на параллельной улице Свободы на этом же участке, наоборот, будет организовано двухстороннее движение. При этом сквозного движения по Свободы через Спасскую не будет. Хочу обратить внимание, что движение будет закрыто уже в 20.00 12 мая и открыто в 3.00 15 мая.

Сити-менеджер подчеркнул, что такой вариант ограничения движения - не окончательный. Возможно, в дальнейшем его изменят.

- Приглашаю всех на пешеходную улицу Спасскую в выходные дни, - заключил Вячеслав Симаков.