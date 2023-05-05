Плата за отопление-2023: когда кировчанам придут последние квитанции

Жителям некоторых домов должны начислить совсем небольшие суммы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за раннего потепления и быстрого завершения отопительного сезона последние квитанции жители Кирово-Чепецка и Кирова получат в мае. Об этом сообщает «ЭнергосбыТ Плюс».

- Если дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии (ОДПУ), то в квитанции сумма платежа будет такой же, как и предыдущие месяцы, - поясняют в компании. - Согласно законодательству, жители «бесприборных» домов платят за отопление по нормативу равными долями с сентября по апрель.

Если же в доме есть ОДПУ, оплату возьмут в зависимости от показаний счетчика. Показания в апреле зафиксированы на дату завершения отопительного сезона. Они указаны в каждой квитанции. Убедиться можно, открыв посуточные отчеты, которые есть у каждой УК. Исключение - несколько домов в Кирове, в ОДПУ которых нет удаленной системы передачи данных, и где УК зафиксировали и передали показания еще до завершения отопительного сезона. Также это дома, где тепло отключили позднее, чем везде. Жители указанных домов увидят небольшие начисления в майских платежках.