Кировчане на выходных смогут увидеть весенний звездопад

Для наблюдений нужны только темное небо и открытый горизонт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшую ночь можно будет увидеть звездный дождь. Паблик «Любительская астрономия в Кирове» сообщает о наступившем максимуме активности метеорного потока Эта-Аквариды.

Как правило, пик активности звездопада наступает 6 мая. Наибольшее число метеоров - до 50 в час - можно будет увидеть в ночь с 5 на 6 мая и с 6 на 7 мая. К сожалению, условия для наблюдения нынче складываются неблагоприятные: Луна в фазе полнолуния засветит небо. Кроме того, как поясняют астрономы-любители, в нашем регионе созвездие Водолея поднимается на небольшую высоту над горизонтом, что затрудняет наблюдение звездопада, а Солнце восходит рано, сокращая время видимости.

Наблюдать за метеорным потоком можно после полуночи, лучше всего - в предрассветные часы. Смотреть необходимо в юго-восточном направлении. Отметим, что Эта-Аквариды - один из самых ярких звездопадов, поэтому никаких оптических инструментов не понадобится - только звездное небо и открытый горизонт.