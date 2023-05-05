В Кировской области выявили 3 финансовые пирамиды и 11 «черных» кредиторов

Проверить, легально ли действует финансовая организация, можно на специальных сайтах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе-марте 2023 года в Кировской области выявили нелегальных кредиторов и финансовые пирамиды. По данным Банка России, в регионе действовали 11 «черных» кредиторов и 3 пирамиды.

- Нелегальные кредиторы, как правило, предлагают деньги в долг «без справок и поручительств», что должно сразу насторожить, - отмечает управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. - К тому же, они могут использовать незаконные методы возврата долга.

Все подобные нелегальные компании вносят в предупредительный список на сайте Банка России, сейчас там более 9 тысяч фирм. Проверить законность работы компании можно через бесплатное мобильное приложение «ЦБ онлайн» или справочник финансовых организаций.