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НовостиОбщество5 мая 2023 12:00

В Безбожнике предлагают создать пожарную бригаду

Ответственным за вопрос будет зампред Сандалов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Ближайшая часть расположена в Мурашах. Фото: kirovreg.ru

Ближайшая часть расположена в Мурашах. Фото: kirovreg.ru

В поселке Безбожник Мурашинского района «проработают вопрос» создания пожарной бригады. Об этом губернатор Александр Соколов рассказал на встрече с местными жителями

Сейчас ближайшая от Безбожника пожарная часть расположена в Мурашах. Если в поселке случится пожар, спасатели не смогут приехать быстро.

«Проработать вопрос» поручили зампреду областного правительства Михаилу Сандалову. Помочь может местное лесозаготовительное предприятие, у которого должна быть пожарная машина. С властей района - сама бригада, с региона - техника и оснащение.