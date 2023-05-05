В Безбожнике предлагают создать пожарную бригаду

Ближайшая часть расположена в Мурашах. Фото: kirovreg.ru

В поселке Безбожник Мурашинского района «проработают вопрос» создания пожарной бригады. Об этом губернатор Александр Соколов рассказал на встрече с местными жителями

Сейчас ближайшая от Безбожника пожарная часть расположена в Мурашах. Если в поселке случится пожар, спасатели не смогут приехать быстро.

«Проработать вопрос» поручили зампреду областного правительства Михаилу Сандалову. Помочь может местное лесозаготовительное предприятие, у которого должна быть пожарная машина. С властей района - сама бригада, с региона - техника и оснащение.