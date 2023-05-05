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НовостиОбщество5 мая 2023 11:54

Кировчане смогут бесплатно проверить родинки у онкологов

Осмотр поможет выявить меланому на ранних стадиях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Осмотр будут проводить при помощи дерматоскопа. Фото: Минздрав Кировской области

Осмотр будут проводить при помощи дерматоскопа. Фото: Минздрав Кировской области

Кировчане смогут бесплатно обследовать родинки. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

13 мая с 8.00 до 13.00 в поликлинике Кировского Центра онкологии (проспект Строителей, 23) пройдет День открытых дверей. Кировчане старше 18 лет смогут обследовать свои родинки у специалистов и выявить возможное раннее злокачественных новообразований кожи. Осмотр будет проводиться с помощью дерматоскопа, что исключает необходимость диагностировать опухоль без травмирования кожи.

По словам медиком, меланома - самое агрессивное новообразование кожи, и ежегодно в России выявляется 12 тысяч новых случаев заболевания. Это наиболее распространенный вид опухоли, который дает быстрый рост метастазов. При ранней диагностике меланому можно вылечить в 90% случаев.

Количество мест ограничено, поэтому перед посещением необходима предварительная регистрация. Записаться можно по телефону 8-922-990-00-16.