Кировчане смогут бесплатно проверить родинки у онкологов

Осмотр будут проводить при помощи дерматоскопа. Фото: Минздрав Кировской области

Кировчане смогут бесплатно обследовать родинки. Подробности рассказали в региональном Минздраве.

13 мая с 8.00 до 13.00 в поликлинике Кировского Центра онкологии (проспект Строителей, 23) пройдет День открытых дверей. Кировчане старше 18 лет смогут обследовать свои родинки у специалистов и выявить возможное раннее злокачественных новообразований кожи. Осмотр будет проводиться с помощью дерматоскопа, что исключает необходимость диагностировать опухоль без травмирования кожи.

По словам медиком, меланома - самое агрессивное новообразование кожи, и ежегодно в России выявляется 12 тысяч новых случаев заболевания. Это наиболее распространенный вид опухоли, который дает быстрый рост метастазов. При ранней диагностике меланому можно вылечить в 90% случаев.

Количество мест ограничено, поэтому перед посещением необходима предварительная регистрация. Записаться можно по телефону 8-922-990-00-16.