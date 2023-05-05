Уже 1353 кировчанина пострадали от клещей, у двоих боррелиоз

Практически 15% пострадавших от присасывания клещей - дети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на пятницу, 5 мая 2023 года, в Кировской области уже зафиксировано 1 353 пострадавших от укусов клещей. Из них практически 15% - дети (198 случаев присасывания). В Унинском районе и в Кирове - по пациенту с клещевым боррелиозом. Данные мониторинга публикует региональное управление Роспотребнадзора.

- Акарицидные обработки проведены на площади 524,7 га, - отмечают в управлении. - В Кирове обработаны от клещей парк имени Гагарина, Александровский и Ботанический сады, скверы Борцам революции, 60-летия СССР, у «Вечного огня» и Центральной гостиницы. Обработаны также территории лечебно-профилактических организаций и образовательных учреждений.

Места в «чистой» природе, например, в лесах, остаются незащищенными. Клещи могут присосаться именно в загородных зонах и на необработанных территориях.

Ранее мы рассказывали, как защититься от укуса клеща и где его проверить, если присасывание все-таки произошло.