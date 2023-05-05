Кировчане могут сдать вторсырье и помочь ребенку с неврологическими осложнениями

На переработку принимаются различные виды вторсырья.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Кирове состоится экологическая акция «Пластик в обмен на жизнь». Подробности сообщили в паблике «Добрый пластик».
6 мая с 13.00 до 15.00 в строительном гипермаркете на Луганской, 53к1 (вход слева) будут принимать вторсырье, которое отправится на переработку. Все вырученные средства направят на лечение мальчика с неврологическими осложнениями, появившимися после операции.
На переработку не принимаются:
- пластиковые крышки;
- бутылки (из-под масла, йогурта, молока, бытовой химии, кислотных цветов);
- одноразовая посуда;
- контейнеры и другая ПЭТ тара;
- пластик с блестками и фольгой;
- упаковка от яиц;
- бумага с ламинацией, покрытая пленкой, с пластиковыми включениями;
- зеленое стекло.
Полный список вторсырья, которое принимается на переработку, можно посмотреть в телеграм-боте.