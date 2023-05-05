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НовостиОбщество5 мая 2023 11:00

Кировчане могут сдать вторсырье и помочь ребенку с неврологическими осложнениями

Все деньги, вырученные с переработки, пойдут на лечение мальчика
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На переработку принимаются различные виды вторсырья.

На переработку принимаются различные виды вторсырья.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове состоится экологическая акция «Пластик в обмен на жизнь». Подробности сообщили в паблике «Добрый пластик».

6 мая с 13.00 до 15.00 в строительном гипермаркете на Луганской, 53к1 (вход слева) будут принимать вторсырье, которое отправится на переработку. Все вырученные средства направят на лечение мальчика с неврологическими осложнениями, появившимися после операции.

На переработку не принимаются:

- пластиковые крышки;

- бутылки (из-под масла, йогурта, молока, бытовой химии, кислотных цветов);

- одноразовая посуда;

- контейнеры и другая ПЭТ тара;

- пластик с блестками и фольгой;

- упаковка от яиц;

- бумага с ламинацией, покрытая пленкой, с пластиковыми включениями;

- зеленое стекло.

Полный список вторсырья, которое принимается на переработку, можно посмотреть в телеграм-боте.