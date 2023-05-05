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НовостиОбщество5 мая 2023 10:33

В Кирове 7 и 9 мая на телебашне включат праздничную подсветку

Иллюминация будет работать с 20.00 до 01.00
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На самом высоком сооружении в городе включат прожектора. Фото: правительство Кировской области

На самом высоком сооружении в городе включат прожектора. Фото: правительство Кировской области

В Кирове на телебашне включат подсветку в честь двух праздников - Дня радио 7 мая и Дня Победы 9 мая. Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Кировский ОРТПЦ», иллюминацию включат в обе даты.

Более 30 мощных прожекторов, расположенных на девяти разных уровнях, будут работать с 20.00 до 01.00. Акцию в честь Дня радио поддержат 20 телебашен, в честь Дня Победы - 19.

Стоит отметить, что подсветку на кировской телебашне включают по всем значимым праздникам, включая Новый год, 1 мая, 23 февраля и другие даты. Напомним также, что она является самым высоким сооружением в городе - 197 метров.