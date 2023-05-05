ГУ МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение из-за заморозков

Ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области ожидаются заморозки. Региональное ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение на ближайшие несколько дней.

По данным Кировского ЦГМС, с 7 по 10 мая ночью и утром ожидаются заморозки на почве и в воздухе. Температура может достигать от 0 до -5 градусов. Похолодание распространится не на весь регион - на некоторые районы и сам Киров.

ГУ МЧС предупреждает: заморозки опасны для сельскохозяйственных растений, повышают вероятность происшествий и возможность отключения электричества из-за нагрузки, связанной с использованием обогревателей.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Водители должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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