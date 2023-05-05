В Кирове пропала 15-летняя Алена Бастракова

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщит об этом в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове начались поиски девочки-подростка. Приметами поделились в группе отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

О местохождении 15-летняей Алены Бастракова ничего не известно с 4 мая. Последний раз она была одета в черную куртку, черные кроссовки на белой подошве и темно-фиолетовые широкие брюки.

Приметы: рост - 150-160 сантиметров, телосложение - среднее, волосы русые.

Активисты просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просьба связаться с инфоргом поиска Катериной Буториной по номеру: +7 953 671-36-09 или с сотрудниками полиции: 02, 102.