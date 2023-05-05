6 мая в Кирове вновь пройдет акция «Экомобиль»

Активисты просят заранее подготовить сырье к сдаче. ФОТО: правительство Кировской области

В субботу, 6 мая, в Кирове вновь проедет «Экомобиль». В региональном правительстве рассказали где и когда жители города смогут сдать вторсырье.

Машина будет находится по следующим адресам:

- 10.00 - 11.00 - Лепсе, 1, у магазина «Глобус»;

- 12.00 - 13.00 - парк Победы, улица Монтажников, 38 у магазина «Глобус».

Все желающие смогут сдать:

- фольгированные упаковки;

- макулатуру;

- коричневый гофрокартон;

- тетрапак без крышек;

- алюминий;

- жесть;

- одежду, ветошь;

- стекло по цветам.

Активисты просят заранее подготовить сырье к сдаче, а именно: сполоснуть и смять бутылки, макулатуру и картон освободить от скотча, скрепок и сложить в стопки.