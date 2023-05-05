6 мая в Кирове вновь пройдет акция «Экомобиль»

Активисты просят заранее подготовить сырье к сдаче. ФОТО: правительство Кировской области
В субботу, 6 мая, в Кирове вновь проедет «Экомобиль». В региональном правительстве рассказали где и когда жители города смогут сдать вторсырье.
Машина будет находится по следующим адресам:
- 10.00 - 11.00 - Лепсе, 1, у магазина «Глобус»;
- 12.00 - 13.00 - парк Победы, улица Монтажников, 38 у магазина «Глобус».
Все желающие смогут сдать:
- фольгированные упаковки;
- макулатуру;
- коричневый гофрокартон;
- тетрапак без крышек;
- алюминий;
- жесть;
- одежду, ветошь;
- стекло по цветам.
Активисты просят заранее подготовить сырье к сдаче, а именно: сполоснуть и смять бутылки, макулатуру и картон освободить от скотча, скрепок и сложить в стопки.