Житель Кировской области окажется на скамье подсудимых за продажу наркотиков

Уголовное дело для рассмотрения направили в районный суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Яранского района вынесут приговор за покушение на распространение наркотиков. Подробностями дела поделились в прокураторе Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 24-летний молодой человек, действуя в составе преступной группы, летом прошлого года дистанционно занимался сбытом наркотиков. 18 августа их задержали. У злоумышленников было при себе 122 грамма запрещенных веществ.

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Документы направлены в районный суд для рассмотрения.