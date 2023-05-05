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НовостиПроисшествия5 мая 2023 8:07

Житель Кировской области окажется на скамье подсудимых за продажу наркотиков

При себе у молодого человека было 122 грамма запрещенного вещества
Артем ЗАМЯТИН
Уголовное дело для рассмотрения направили в районный суд.

Уголовное дело для рассмотрения направили в районный суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Яранского района вынесут приговор за покушение на распространение наркотиков. Подробностями дела поделились в прокураторе Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 24-летний молодой человек, действуя в составе преступной группы, летом прошлого года дистанционно занимался сбытом наркотиков. 18 августа их задержали. У злоумышленников было при себе 122 грамма запрещенных веществ.

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Документы направлены в районный суд для рассмотрения.