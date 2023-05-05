В Кировской области три дня будут ловить пьяных водителей

Проверки пройдут как в Кирове, так и в районах региона. Фото: ГИБДД Кировской области

В ближайшие выходные в Кировской области будут ловить пьяных водителей. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Традиционные «сплошные проверки» пройдут в Кирове и районах области. Мероприятия продлятся с 5 по 7 мая. В помощь автоинспекторам выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: вождение в нетрезвом виде карается лишением прав на полтора-два года и штрафом до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.