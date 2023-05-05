Андрей Перминов стал новым директором Управления капитального строительства Кировской области

С ноября 2017 по июль 2018 года Андрей Викторович работал начальником договорного отдела ООО «Управляющая компания». ФОТО: https://vk.com/minstroykirov

Директором Управления капитального строительства назначили Андрея Перминова. Этой новостью поделились в министерстве строительства Кировской области.

Андрей Викторович родился в Кирове в 1963 году, в 1986 получил образование по специальности «промышленное и гражданское строительство». С 1981 по 1995 годы он работал в проектном институте «Кировгипрогорсельстрой». С 2004 годы был ведущим инженером Главного управления архитектуры и градостроительства. С 2004 по 2011 годы - ведущий специалист инспекции Госархстройнадзора, замначальника УГСН.

С февраля 2011 года по сентябрь 2015 года Андрей Перминов был заместителем главы департамента, затем до октября 2017 года он работал заместителем министра, начальником управления Госстройнадзора областного минстроя и ЖКХ.

С ноября 2017 по июль 2018 года - начальник договорного отдела ООО «Управляющая компания».