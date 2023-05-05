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НовостиОбщество5 мая 2023 5:16

В кировский монастырь вернут икону Николая Чудотворца

Образ был утерян в годы гонения на православную церковь
Артем ЗАМЯТИН
Икону вернут в собор в преддверии Великорецкого крестного хода. ФОТО: Вятская епархия

Икону вернут в собор в преддверии Великорецкого крестного хода. ФОТО: Вятская епархия

В Свято-Успенский собор Трифонова монастыря передадут икону святителя Николая Чудотворца «Можайского». Подробнее рассказали в Вятской епархии.

Этот образ рубежа 17-18 веков был утерян в годы гонений на Православную церковь. Икону удалось найти и отреставрировать только в 2022 году. В Вятской епархии рассказали, что для иконы изготовят напольный киот. По благословению митрополита Марка образ Николая Чудотворца вернется в Свято-Успенский собор Трифонова монастыря.

Случится это в преддверии Великорецкого крестного хода, который пройдет с 3 по 8 июня