Состав экспортного совета при губернаторе Кировской области обновился

Состав экспортного совета обновили указом губернатора Кировской области Александра Соколова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Кировской области опубликовало указ об утверждении экспортного совета при губернаторе. Согласно документу, в его состав войдут руководители предприятий, бизнесмены, министры и так далее.

Так, например, в списке числятся гендиректор Вятского фанерного комбината Константин Вихарев, коммерческий директор АО «Лепсе» Станислав Мамаев, министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева, зампредседателя Кировского союза промышленников и предпринимателей Борис Пестов и другие.

Председателем экспортного совета назначен глава региона Александр Соколов. Его заместителем - зампред правительства Кировской области Михаил Сандалов.

Указ и полный список участников совета можно посмотреть здесь.