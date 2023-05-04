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НовостиОбщество4 мая 2023 15:06

Состав экспортного совета при губернаторе Кировской области обновился

В список вошли руководители предприятий, предприниматели и чиновники
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Состав экспортного совета обновили указом губернатора Кировской области Александра Соколова.

Состав экспортного совета обновили указом губернатора Кировской области Александра Соколова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Кировской области опубликовало указ об утверждении экспортного совета при губернаторе. Согласно документу, в его состав войдут руководители предприятий, бизнесмены, министры и так далее.

Так, например, в списке числятся гендиректор Вятского фанерного комбината Константин Вихарев, коммерческий директор АО «Лепсе» Станислав Мамаев, министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева, зампредседателя Кировского союза промышленников и предпринимателей Борис Пестов и другие.

Председателем экспортного совета назначен глава региона Александр Соколов. Его заместителем - зампред правительства Кировской области Михаил Сандалов.

Указ и полный список участников совета можно посмотреть здесь.