Кировское Минприроды хочет взыскать с «Дороничей» три миллиона рублей за сброс стоков в реку

Ведомство обратилось в суд, чтобы взыскать сумму причиненного ущерба. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минприроды Кировской области хочет взыскать с ООО «Дороничи» более трех миллионов рублей за вред, причиненный водному объекту. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о речке Чахловица. Еще в июле 2021 года сотрудники министерства зафиксировали факт сброса грязных стоков в водоем. Той же осенью «Дороничи» привлекли к административной ответственности. Нарушение также явилось основанием для возмещения причиненного ущерба. В результате Минприроды обратилось в суд с требованием взыскать с предприятия 3 миллиона 378 тысяч 413 рублей.

- Напоминаем, что действующим законодательством РФ сброс в водные объекты стоков, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, строго запрещен, - добавили в пресс-службе ведомства.