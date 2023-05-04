В Кирове начались работы по благоустройству дороги на улице Чистопрудненской

Подрядчики приступили к ремонту 11 улиц в Кирове.

Подрядчики приступили к ремонту 11 улиц в Кирове. Подробнее рассказали в мэрии.

4 мая, начались работы по фрезерованию проезжей части на улице Чистопрудненской. Также на улице Павла Корчагина укладывают верхний слой асфальтобетона. На следующей неделе планируется приемка улиц Зои Космодемьянской и Колхозной.

Кроме того, на улице Красный Химик началась укладка щебеночного основания. А на улицах Луганской, Левитана, Ярославской, Юбилейной, Аэропорт и Парковой планируется сделать бортовые камни.