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НовостиПобеда4 мая 2023 12:43

Елена Ковалева присоединилась к открытию автопробега «Дорогами Победы»

Акция проходит в Кирове уже в 12-й раз
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Колонна техники проедет по всем районам города. Фото: киров.рф

Колонна техники проедет по всем районам города. Фото: киров.рф

В четверг, 4 мая, на площади Маршала Конева открыли автопробег «Дорогами Победы». Акцию традиционно проводят в преддверии 9 мая. Участников открытия поприветствовала глава Кирова Елена Ковалева.

- В эти дни мы склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Родину, - отметила Елена Васильевна. - Чествуем фронтовиков, тружеников тыла. Хочется пожелать всем, чтобы «Дороги Победы» всегда вели к миру и согласию!

Автопробег проводят уже в 12-й раз. В нынешнем году он также посвящен памяти участников специальной военной операции. Уже 30 кировчан награждены орденами мужества посмертно, двоим присвоили звания Героев России.

Акцию открытия завершили минутой молчания и возложили цветы к памятнику маршалу. Сегодня колонна военной техники побывает во всех районах Кирова и остановится у мемориальных комплексов, где сегодня также проходят памятные мероприятия.