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НовостиОбщество4 мая 2023 13:03

В Кирово-Чепецке начали ремонтировать семь разбитых участков дорог

Работы завершатся в сентябре 2023 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы ведут «Вятавтодор» и «Гордормостстрой».

Работы ведут «Вятавтодор» и «Гордормостстрой».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке начался ремонт улиц. Об этом сообщили в областном правительстве.

Работы пройдут на семи участках протяженностью 6,2 км. Их внесли в список приоритетных с учетом местных жителей. По словам чепчан, дороги разбиты, и вместе с тем ведут к важным соцобъектам. Так, например, в перечень попал участок улицы длиной 1,5 км к садоводству №9, по которому невозможно было проехать из-за ям.

В правительстве добавили, что работами занимаются «Вятавтодор» и «Гордормостстрой». Ремонт дорог должен завершиться в сентябре 2023 года. Отметим также, что он идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы также сообщали, что в Слободском отремонтируют 15 участков дорог.