В Кирове проведут внеплановую проверку перевозчика, чей автобус врезался в столб

Авария с 29 пострадавшими случилась на минувшей неделе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пройдет плановая проверка автопредприятия после ДТП с пассажирским автобусом. Об этом рассказали в горадминистрации.

Напомним, жуткая авария произошла 28 апреля: автобус 38 маршрута врезался в опору линии электропередач. В результате пострадали 29 человек, включая самого водителя. К счастью, обошлось без летальных исходов. Однако по факту аварии завели сразу два уголовных дела.

На внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили внеплановую проверку данного перевозчика. Сейчас идет ее согласование. Внутри самого предприятия также проводится служебная проверка.