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НовостиОбщество4 мая 2023 12:26

В городе Слободском отремонтируют 15 участков дорог

Работы планируется завершить к концу лета
Артем ЗАМЯТИН
Работы проведут на 130 метрах дороги.

Работы проведут на 130 метрах дороги.

В городе Слободском начали ремонтировать дороги. Подробнее рассказали в правительстве Кировской области.

Всего работам подлежат 15 участков, общая протяженность которых составит 4,2 километра. Власти отметили, что ремонт увеличит транспортную доступность города, и как следствие его туристический потенциал. Закончить все мероприятия планируют к августу 2023 года.

За этот период подрядчик отремонтирует участок улицы Никольской, который ведет к детскому саду, дому культуры «Парус» и Никольскому храму. Работы проведут на 130 метрах дороги.