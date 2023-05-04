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НовостиОбщество4 мая 2023 11:47

В Кирове появилась служба помощи родителям

Специалисты ответят на вопросы воспитания и развития ребенка
Артем ЗАМЯТИН
Все консультации специалисты проводят бесплатно, очно и дистанционно.

Все консультации специалисты проводят бесплатно, очно и дистанционно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане могут получить помощь или совет специалистов в вопросах обучения, воспитания или развития детей. Подробнее рассказали в администрации города.

В рамках федерального проекта «Современная школа» и нацпроекта «Образование» на базе детского дома «Надежда» открыли службу помощи родителям. Там работают специалисты, готовые ответить на вопросы опекунов о развитии ребенка. Все консультации проводят бесплатно, очно и дистанционно. При необходимости специалисты могут организовать выездные консультации в районы области и образовательные организации Кирова. В администрации города отметили, что на сегодняшний день создано 35 таких площадок.

Кроме того, в службу могут обращаться те, кто желает принять на воспитание ребенка, который остался без попечения.