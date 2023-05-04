В апреле в Кировской области без вести пропали 36 жителей

Поиски нескольких человек продолжаются до сих пор. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» получили 36 заявок о пропавших жителях Кировской области в апреле. Поиски троих человек продолжаются до сих пор.

Уточняется, что удалось найти живыми 29 кировчан. Погибли 2 человека. По одной заявке в поиске было отказано. Еще у одного из пропавших нашли родственников.

Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 39-летней Надежды Маракулиной. Ее местонахождение неизвестно с 30 апреля.